Глава Нацполиции предостерег сторонников Саакашвили, напомнив о взрыве на Грушевского
Он предостерег от провокаций и напомнил, что в конце августа из-за взрыва гранаты на Грушевского пострадали люди.
Глава Национальной полиции Сергей Князев обратился к участникам митинга в поддержку Михеила Саакашвили под Верховной Радой. Об этом он пишет в Facebook.
Читайте такжеПосольство США отреагировало на ситуацию вокруг Саакашвили в центре Киева"Обращаюсь к участникам митинга, который проходит на площади Конституции в Киеве... Напоминаю о ситуации, которая случилась 24 августа этого года по улице Грушевского, когда радикально настроенные молодые люди применили боевую гранату. Были ранены три человека", - отметил Князев.
По его словам, полиция предостерегает от каких-либо провокационных действий со стороны "активно настроенных граждан".
"Возможны провокации, как самих участников митинга, так и прохожих... Призываю граждан соблюдать закон, а полиция в свою очередь обеспечит охрану публичной безопасности во время массовых мероприятий", - добавил глава Нацполиции.