Участники блокады NewsOne начали разбирать баррикады

Активисты, которые блокировали центральный въезд в бизнес-центр, в котором арендует офис телеканал NewsOnе, начали разбирать баррикаду из мешков с песком. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Мы с пониманием отнеслись к просьбе министра внутренних дел Арсена Авакова и начальника Нацсовета телевидения и радиовещания, что нужно немного переформатировать акцию, чтобы люди все-таки могли проехать», - рассказал один из участников акции.

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Однако участники пикета собираются «создать блокпост и проверять документы», и не пускать на территорию телеканала людей с георгиевской лентой и российских журналистов.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали телеканал NewsOnе мешками с песком и колючей проволокой. Они заявили, что не согласны с «политикой канала».

Они требуют извинений от владельца телеканала, народного депутата Евгения Мураева, который назвал революцию достоинства «государственным переворотом власти».

Также блокировщики требуют от NewsOnе изменить риторику с пророссийской на проукраинскую.

Журналисты NewsОne обратились к президенту Петру Порошенко и главе МВД Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию.

Аваков призвал активистов, заблокировавших NewsOne, прекратить акцию, а владельцам и редакторам телеканала рекомендовал прекратить провоцировать людей.

В полиции сообщили, что правоохранители не обнаружили фактов правонарушений на месте проведения акции протеста.

Глава государства заявил о недопустимости как давления и блокирования СМИ, так и подыгрывания пропаганде РФ в оценке Революции достоинства.

«Любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокирование - недопустимы. Также недопустимы попытки оправдывать действия страны-агрессора против Украины, подыгрывания российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах как оценка Революции достоинства. Иногда такие действия являются реакцией на бездействие тех органов, которые должны оперативно реагировать», - подчеркнул Порошенко.