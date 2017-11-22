В случае проведения выборов, в Раду прошли бы семь партий - опрос

Семь политических партий: ВО «Батькивщина», «Блок Петра Порошенко «Солидарность», «Оппозиционный блок»,«Гражданская позиция», «За жизнь», «Радикальная партия Олега Ляшко» и «Объединение «Самопомич» - вошли бы в Верховную Раду, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Читайте такжеВ случае проведения выборов в ВР партии Порошенко и Тимошенко получили бы больше всего голосов - опросКак передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общенационального социологического исследования четырех компаний: Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS, Киевский международный институт социологии, социологическая группа «Рейтинг», Украинский центр экономических и политических исследований им. А. Разумкова, озвученные сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Лидерами парламентских выборов на сегодня являются ВО «Батькивщина» и « Блок Петра Порошенко «Солидарность». При этом ВО «Батькивщина» немного опережает пропрезидентскую силу: 9,7% против 9,4% (среди всех респондентов)», - говорится в материалах исследования.

При таких условиях в парламент вошли бы семь политических партий, и вероятное распределение мандатов по партийным спискам (согласно действующему избирательному законодательству) выглядело бы следующим образом: «Батькивщина» - 47 народных депутатов, «БПП-Солидарность» - 45, «Оппозиционный блок» - 31 «Гражданская позиция» - 30, «За жизнь» - 27 «Радикальная партия Олега Ляшко» - 23, «Самопомич» - 22.

*** Общенациональное социологическое исследование было проведено с 28 октября по 14 ноября 2017года совместными усилиями четырех социологических компаний Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS, Киевский международный институт социологии, социологическая группа «Рейтинг», Украинский центр экономических и политических исследований им.А.Разумкова при поддержке всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины».

Исследование было проведено методом формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Выборка составила 20 тыс.респондентов во всех областях Украины (без учета АР Крым и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность выборки: не более 0,7% при показателях близких к 50% и не более 0,4% при показателях близких к 10%.