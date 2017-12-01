СПУ под руководством Кивы получила первые социологические результаты

Глава Социалистической партии Украины заявил, что впервые за 12 лет партия демонстрирует не нулевые рейтинги в результатах социологических исследований. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Социалистическая партия Украины под руководством Ильи Кивы возвращает утерянный авторитет и доверие людей! Сегодня мы имеем право об этом говорить. Наша партия впервые за последние 12 лет демонстрирует не нулевой рейтинг по социологическим опросам. Уже сегодня за СПУ готовы проголосовать 1% избирателей. И этого мы достигли всего за 4 месяца. Ещё в августе этого года никто не верил в то, что мы сможем поднять партию", - написал Илья Кива. Политик отметил, что на данный момент партия находится на этапе возрождения и обновления, но уже демонстрирует отличные результаты на выборах местных территориальных общин.

«Сейчас мы на этапе возрождения и обновления. Но вскоре мы завершим этот процесс и продемонстрируем эффективную работу по всей стране. Мы проявили себя на Херсонщине и уже получили поддержку людей и выиграли выборы, и я уверен, что мы шаг за шагом вернём доверие во всех регионах нашей страны. За защитой, справедливостью, равенством и порядком пойдут миллионы!", - резюмировал Илья Кива.