В запрете "Сватов" не было острой необходимости - Шкиряк

По мнению советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, в запрете сериала "Сваты" в Украине не было острой необходимости. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямий", передает ТСН.

"К моему глубокому убеждению, какой-то острой необходимости в запрете сериала, который снят украинскими художниками за украинские деньги, не было", - сказал советник.

Шкиряк отметил, что решение СБУ запретить въезд в Украину одному из "Сватов" Федору Добронравову было верным. Более того, советник подчеркнул, что в этом СБУ поддержали и создатели сериала.

Также он обратил внимание на то, что до сих пор на украинских каналах выходят сериалы с участием актеров, которые уже давно стали персонами нон-грата в нашей стране.

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"Насколько я знаю, авторы сериала относятся к этому совершенно спокойно и, более того, поддерживают такой запрет. Но возникает определенный диссонанс: на других телеканалах, в частности, на центральных идут откровенно антиукраинские сериалы, где пропагандируется "советская" армия, где показывают "героических" российских или советских солдат. И в этих сериалах участвуют те же актеры, которым запрещен въезд СБУ. Возникает вопрос: где в этой ситуации истина? Я убежден, что нужно взвешенно подходить к этим вопросам и ни в коем случае не пытаться рубить с плеча", - подытожил Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Государственное агентство по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на все сезоны сериала «Сваты», снятого с участием российского актера Федора Добронравова, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

22 ноября стало известно, что СБУ приняла решение о запрете въезда сроком на три года российскому актеру Добронравову.

По данным СМИ, студия "Квартал 95" прекращает работу над телесериалом "Сваты".