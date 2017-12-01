Климпуш-Цинцадзе: без независимой Украины не будет независимой Польши

Польским политикам следует помнить, что без независимой Украины не будет независимой Польши. Об этом в эксклюзивном интервью "5 каналу" отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Читайте такжеУ Порошенко объяснили, почему Польша делает антиукраинские заявления (видео)

"Не хочется быть банальной, но где-то, наверное, Пилсудского надо упоминать относительно того, что без независимой Украины независимой Польши таки не будет. И для обеих стран наша сила, мощь, становления, территориальная целостность, суверенитет, способность – они являются принципиальными для того, чтобы мы дальше могли двигаться уверенно ради наших граждан", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

"Поэтому хочу рассматривать это (осложнения польско-украинских взаимоотношений – ред.), как временные трудности, которые, очевидно, не добавляют оптимизма, но вместе с тем заставляют определенным образом креативно подходить к тому, как действовать дальше", – подытожила она.