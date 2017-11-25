Климпуш-Цинцадзе провела параллели между агрессией России против Украины и Голодомором 1932-33 годов

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что Кремль осуществляет агрессию против Украины по тем же мотивам, что и Голодомор в 1932-33 годах.

Об этом чиновник написал в Twitter.

«Более 7 миллионов украинцев умерли на наиболее плодородных землях от ужасного искусственного голода Голодомора - геноцида в 1932-33 годах. Сталин напал на них из-за духа свободы. Та же «логика» ведет Кремль сегодня в агрессии против Украины», - заявила Климпуш-Цинцадзе.

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*** Сегодня в Украине чествуют память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Ежегодно Украинский институт национальной памяти предлагает специальную тему Дня для подчеркивания определенного аспекта этой трагедии. В этом году такой темой является «Голодомор - месть за свободу, месть за революцию».

В Киеве и других городах Украины состоятся траурные мероприятия по чествованию памяти жертв Голодомора.