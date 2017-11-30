Новый Верховный суд начнет работу 15 декабря

Пленум нового Верховного суда определил дату начала работы суда – 15 декабря. Как передает корреспондент УНИАН, на первом заседании нового Верховного суда также утвержден регламент пленума ВС.

Следует отметить, что было внесено предложение отсрочить начало работы ВС до 2 или 15 января 2018 года.

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Предложения обосновывались тем, чтобы юридическое сообщество успело ознакомиться с обновленными Кодексами, поскольку вступление в силу зависит от дня начала работы Верховного суда. Однако эти предложения не были поддержаны большинством членов пленума.

За дату начала работы ВС 15 декабря высказались 83 судьи, против – 23.

Ранее сообщалось, что судьи обновленного Верховного суда приняли присягу.