«Юлину тысячу» получит лишь 1 из 70 вкладчиков Сбербанка СССР?

Компенсацию по обесцененным вкладам в Сбербанке СССР в 2009 году получит приблизительно каждый семидесятый человек из тех, кто включен в реестр вкладчиков. К такому выводу пришли специалисты Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента, сообщает пресс-служба главы государства.

Речь идет о постановлении правительства от 22 мая 2009 года «О выплате в 2009 году гражданам Украины компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных до 2 января в 1992 г. в учреждения Сберегательного банка СССР и государственного страхования СССР, что действовали на территории Украины, и в облигации Государственной целевой беспроцентной ссуды 1990 года, государственные казначейские обязательства СССР и сертификаты Сберегательного банка СССР, приобретенные на территории Украинской ССР».

В Главной службе социально-экономического развития СП обратили внимание, что этим постановлением планируется осуществить в 2009 году выплату по этим направлениям на общую сумму 250 млн. гривен. В то же время на выплату компенсаций в размере 1 тыс. гривен именно по обесцененным сбережением, вложенным в Сберегательный банк СССР, из всех выделенных 250 млн. будет направлено лишь 87 млн. гривен.

В СП напоминают, что в 2008 году для получения компенсации зарегистрировались 12,8 млн. человек. Из них лишь половина - 6,4 млн. человек - получили надлежащие им компенсации в пределах 1 тыс. гривен. Для того, чтобы удовлетворить остальных вкладчиков, необходимо от 5,8 до 6,4 млрд. гривен, сделали вывод в Секретариате.

Исходя из этого, в 2009 году компенсацию получит приблизительно каждый семидесятый человек из тех, кто включен в реестр вкладчиков.

Специалисты Главной службы социально-экономического развития напомнили, что в начале прошлого года глава Правительства лично призывала людей не стоять в очередях на улице, поскольку все получат деньги. Теперь принято решение, что деньги будут выплачивать в порядке очередности регистрации. Выходит, тот, кто прислушался к обращению премьера и не пошел стоять в очереди, не получит ничего вообще.

Также в СП подсчитали, что из 6,4 млн. человек, которые не получили свои компенсации в 2008 году, деньги получат лишь 87 тысяч. Непонятна судьба остальных людей, которые регистрировались в 2008 году и продолжают регистрироваться. Первый вариант - будут продолжать выплачивать средства в порядке очередности и в дальнейшем. Если темпы выплат сохранятся, то те вкладчики, которые получили свою тысячу в 2008 году, ближайшие семьдесят лет не получат ничего - до момента пока последний зарегистрированный не получит свою тысячу гривен. Второй вариант - например, со следующего года от очередности откажутся и будут предоставлять компенсацию всем, кто зарегистрировался. Возникает очевидная социальная несправедливость относительно тех, кто не получит ничего ни за 2008, ни за 2009 год по сравнению с теми, кто получил компенсацию. Кроме того, размер компенсации «на всех» при таких объемах предусмотренных средств составит 6,8 гривни на человека.

Таким образом, обещание выплачивать по 1 тыс. гривен превращается в фарс, который в очередной раз подрывает доверие к власти, резюмируют в Секретариате Президента: “В сложившейся ситуации наиболее честным подходом было бы объявить для 12,9 млн. наших граждан о том, на что они могут рассчитывать в вопросе, который был ключевым в избирательной кампании ведущей политической силы”.