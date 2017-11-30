Лавров: введение миротворцев ООН на Донбасс будет после разведения сторон

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero заявил, что силы ООН введут на Донбасс после разведения сторон. Об этом сообщает "Газета.Ru".

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«Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. Размещение ооновцев должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске», - сказал Лавров.

«При этом основой урегулирования продолжают оставаться Минские соглашения, сохраняются все существующие переговорные площадки - минская Контактная группа и «нормандский формат», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября президент Украины Петр Порошенко обратился в Совет безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе. Во время выступления на совместных дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

В РФ заявляют, что полноценная миротворческая операция на оккупированном Донбассе неприемлема с точки зрения Минских соглашений, и настаивают, что миротворцы ООН должны базироваться только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

11 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина, США и Германия фактически имеют готовый проект резолюции ООН о миротворческой миссии на Донбассе.

Перед встречей Волкера и Суркова в Белграде, состоявшейся 13 ноября, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся в ближайшие дни предложить России план размещения на Донбассе 20 тыс. ииностранных миротворцев ООН.

27 ноября Волкер заявил, что его встреча с Сурковым 13 ноября стала "шагом назад" в вопросе развертывания миротворческой миссии на Донбассе.