В законопроекте о реинтеграции Донбасса упоминания "ЛДНР" заменят другим термином - нардеп

В законопроекте о реинтеграции Донбасса появится термин "оккупационная администрация РФ". Об этом рассказал секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, нардеп от БПП Иван Винник журналистам телеканала NewsOne.

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"Больше не будет никаких представительств парамилитарных образований так называемых "ДНР/ЛНР". Когда этот закон будет принят, мы перестанем вспоминать так называемые "ДНР/ЛНР" или любые намеки о них. Если будет желание говорить о том, что происходит на оккупированной территории, надо будет говорить "представители оккупационной администрации Российской Федерации". Это будет абсолютно правильная и взвешенная терминология в контексте принятого законодательства", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса планируется во вторник, 5 декабря.