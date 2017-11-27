США никогда не признают аннексию Крыма Россией - Волкер

Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию Крыма Россией и намерены урегулировать конфликт на востоке Украины.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в интервью американской газете Politico, сообщает ТАСС.

"Мы не признаем вторжение России и оккупацию Крыма, но если мы сможем достичь какого-то прогресса по другому вопросу, по ситуации на Донбассе, то мы должны это сделать", - отметил он.

По словам Волкера, каждый раз на встречах с помощником президента России Владиславом Сурковым он "поднимает вопрос о Крыме". "Я сделал это и во время последней встречи (в Белграде 13 ноября), - отметил он. - Но русские сказали: "Мы не собираемся обсуждать Крым". Важно подчеркнуть, что по этому вопросу у нас сохраняются разногласия".

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Корреспондент Politico поинтересовалась, означает ли это, что "наши внуки будут смотреть на карту Крымского полуострова, включенного в состав России". "Когда я рос, на географических картах была сноска касательно стран Балтии, что США не признают насильственное включение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР. Я думаю, нечто подобное будет на картах и в случае с Крымом", - ответил Волкер.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года оккупировала украинский Крым, организовав псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.