В МИД объяснили, почему нельзя возвращать РФ в ПАСЕ: не выполнила ни одной резолюции СЕ, ООН или ОБСЕ

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что возможное возвращение делегации Российской Федерации в сессионный зал Парламентской ассамблеи Совета Европы без восстановления территориальной целостности Украины и вывода российских войск будет противоречить международному праву.

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Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала в Twitter.

"Возвращение РФ в ПАСЕ без исправления международно-правовых нарушений, восстановления территориальной целостности Украины, вывода российских войск противоречит международному праву", - отметила Беца.

"РФ не выполнила ни одной резолюции в рамках СЕ. Ни одной в рамках ООН или ОБСЕ. В вопросе выполнения международного права, ценностей не может быть компромиссов", - заявила Беца.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в комментарии The Financial Times выразил обеспокоенность, что Россия может уйти из Совета Европы.

По словам Ягланда, Москва может покинуть организацию, если ее требования не будут выполнены, что в итоге лишит 140 млн россиян возможности обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, где треть дел касается РФ.

"Это действительно будет очень, очень плохо, если Россия выйдет, потому что конвенция и суд очень важны для российских граждан", - сказал Ягланд. "Это будет иметь негативные последствия для Европы, потому что мы будем иметь Европу без России. Это будет большим шагом назад для Европы", - подчеркнул он.

Ягланд отверг слухи, что чиновники из Москвы угрожали выйти из организации в частных разговорах с ним. Но генеральный секретарь СЕ предупредил, что отказ платить взносы в бюджет организации или отказ выполнять решения Европейского суда по правам человека может привести к самостоятельному выходу РФ из организации или выходу по инициативе других государств.