Эксперт раскрыл суть давнего конфликта Захарченко с Плотницким

У главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко давний конфликт с лидером террористической "ЛНР" Игорем Плотницким, он касается не только торговых войн (табачных, алкогольных и борьбы за контроль над управлением донецкой дирекцией "Укрзалізниці"), но и событий сентября 2016 года, рассказал сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев изданию Главред.

По его словам, тогда именно людьми Захарченко (речь идет не только о боевиках батальона "Спарта", которым командовал уже уничтоженный Арсен Павлов ("Моторола"), но и о сотрудниках "МГБ ДНР") была подавлена попытка "госпереворота" против Плотницкого.

"Именно людьми Захарченко была выполнена наиболее грязная работа - физическая ликвидация лидера "парламента ЛНР" Цыпкалова. В сентябре 2016 года "Права справа" сообщала о том, что боевиками "ДНР" в подвалах "белого дома" был замучен Цыпкалов", - заявил эксперт.

Читайте такжеНазваны "официальные" причины отставки Плотницкого: "контузия и боевые ранения"

При этом тогда лидер "ДНР" был вынужден подтвердить информацию о наличии на территории, подконтрольной боевиков "ЛНР", своих террористов. "По нашей информации, за успешное подавление мятежа в сентябре 2016 Плотницкий должен был передать Захарченко контроль над выпуском контрафактной алкогольной продукции заводом "Луга-Нова" и часть в реализации добытого на территории "ЛНР" угля", - рассказал Снегирев.

Плотницкий не выполнил взятые на себя обязательства, Захарченко, кроме имиджевых потерь, никакой выгоды от тех событий не получил, а "это не добавило теплоты в отношения между главарями боевиков".

"Что касается участия Захарченко в нынешних событиях, то сначала "официальные лица" ДНР "отрицали свою причастность к событиям, которые происходят на территории" ЛНР, а именно - свою поддержку Корнета (бывший глава "МВД ДНР" Игорь Корнет - Ред.)", - отметил эксперт.

При этом, "комментируя возможность пребывания боевиков "ДНР" на территории "ЛНР" и их участие в мятеже, Эдуард Басурин (заместитель командующего корпусом "минобороны ДНР" - Ред.) категорически отрицал эту информацию". "Стоит отметить, что подобное заявление Басурина фактически поломало геополитическую игру Кремля", - утверждает Снегирев.

Речь идет о том, что одним из идеологов "русского мира" Константином Затулиным была озвучена идея о создании "единого государства". "Заявление Басурина о том, что события, которые происходят на территории "ЛНР", являются внутренними событиями внутри соседней "республики", фактически ставили точку в геополитической игре Кремля и еще раз засвидетельствовали факт, что заявления лидеров местных боевиков не всегда согласуются с официальными лицами Кремля", - заявил аналитик.

"Реакция российских кураторов была мгновенной - на следующий день было опубликовано видео "штурма" "генеральной прокуратуры ЛНР", в котором, по официальной версии, участвовали боевики "ДНР" спецотряда "Витязь". Более того, на сайте "МГБ ДНР" была изложена информация о том, что спецслужбами обеих "республик" обнаружена шпионская сеть в ближайшем окружении Плотницкого", - сказал Снегирев.

Cопредседатель утверждает, что по мнению российских кураторов, "подобные заявления должны были засвидетельствовать участие Захарченко в событиях в Луганске и возможность создания единой "республики" под политическим руководством главаря "ДНР". "Впрочем, подобная тактика российских кураторов ударила бумерангом и по Захарченко, и по РФ, так как именно люди Захарченко участвовали в подавлении мятежа 2016 года", - считает эксперт.

"Поэтому все показания сотрудников "генпрокуратуры" о ликвидации Цыпкалова в сентябре 2016 являются фактическим свидетельством не против Плотницкого, а против Захарченко. Именно поэтому Плотницкий не стал препятствовать "захвату" здания "генпрокуратуры" и "ареста" ее сотрудников, хотя имел все возможности. В составе "генпрокуратуры ЛНР" есть свой "спецназ" - сводный отряд… который насчитывает 70 вышколенных бойцов", - подчеркнул он.

"Этот отряд использовался Плотницким для ликвидации политических оппонентов. Соответственно, в случае угрозы и самому Плотницкому или сотрудникам "генпрокуратуры", мог беспрепятственно не допустить захвата здания. Однако этого не произошло - Плотницкий дал приказ не применять оружие", - заявил Снегирев.

"Это свидетельствует о том, что Плотницкий не боится компромата и свидетельств сотрудников "генпрокуратуры". Более того, факт захвата здания "генпрокуратуры" боевиками "ДНР" и показания сотрудников будут в дальнейшем использованы Плотницким против Захарченко", - уверен эксперт.

Как сообщал УНИАН, Плотницкий сегодня объявил о том, что ушел в отставку.