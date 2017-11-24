Разоблачен человек, предлагавший сотруднику НАБУ взятку в размере $800 тысяч

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и работники Генеральной прокуратуры разоблачили человека, который предлагал взятку сотруднику НАБУ в размере 800 тыс. долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает НАБУ.

«24 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины разоблачили человека, который предлагал сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тысяч долларов США», - говорится в сообщении.

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Эти деньги предлагались «за прекращение расследования детективами бюро уголовного производства, в котором наложен арест на сумму около 450 млн грн денежных средств предприятий, подконтрольных разоблаченному», - отметили в НАБУ.

Предварительно действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Решается вопрос о сообщении разоблаченному лицу о подозрении и проведении других неотложных следственных действий.