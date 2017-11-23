В НАБУ ответили на упрек Луценко, указав на несопоставимость их ресурсов с ГПУ

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что не отказывались от дел Генпрокуратуры, но пожаловались, что из-за нехватки "человеческого ресурса" ход их расследования будет змедлен. Об этом говорится в обнародованном заявлении НАБУ.

"Учитывая то, что в связи с окончанием полномочий следственных органов проводить расследование законом предусмотрена передача в НАБУ подследственных ему производств, зарегистрированных до декабря 2015 года, Национальное бюро не видит оснований не принимать материалы таких производств от Генеральной прокуратуры", - сообщили в антикоррупционном бюро.

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В НАБУ отметили, что передача дел от ГПУ создаст риски для текущих расследований детективов в отношении топ-коррупционеров.

"Человеческий ресурс Национального бюро, детективы которого сочетают функции следователей и оперативников, а большинство следственных действий осуществляют исключительно своими силами, несопоставимы с ресурсами органов прокуратуры, которые осуществляли досудебное расследование по оперативному сопровождению органов внутренних дел, органов безопасности, органов фискальной службы и тому подобное", - говорится в заявлении НАБУ.

"Конечно, жаль, что Генеральная прокуратура, имея такие мощные ресурсы, не смогла обеспечить полное и быстрое расследование этих производств на протяжении последних двух лет", - подчеркивает НАБУ.

"Сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени займет обработка всех материалов дел, подследственных НАБУ и зарегистрированных до декабря 2015 года. [...] В настоящее время Национальное бюро оценивает все возможные риски, связанные с передачей дел от ГПУ, и в ближайшее время представит свои предложения по их минимизации. Поэтому просим Генпрокурора, народных депутатов и экспертов воздержаться от спекуляций на эту тему и работать в конструктивном русле", - заявил НАБУ.

Как сообщал УНИАН, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что НАБУ отказывается принимать дела ГПУ.

20 ноября этого года закончились полномочия следователей органов прокуратуры по осуществлению досудебного расследования в уголовных производствах, которые относятся к подследственности НАБУ и зарегистрированные до декабря 2015 года.