Фонд Ахметова получил отличие за развитие музеев

Специальное отличие оргкомитета в номинации «За развитие музейного дела» получил фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» в рамках Четвертой Всеукраинской акции «Музейное событие года». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

Организаторами «Музейного события года» является Международный благотворительный фонд «Украина 3000» и ГО «Украинский центр развития музейного дела». Участие в церемонии награждения приняли председатель Наблюдательного совета Фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО и министр культуры и туризма Украины Василий ВОВКУН.

Е.ЮЩЕНКО поздравила всех работников музеев – победителей нынешнего События года, а также благотворителей, специально отмеченных жюри за вклад в развитие музейного дела: «Ваши музеи – это настоящие «машины времени», благодаря которым мы, посетители, переносимся в прошлое и можем посмотреть на него собственными глазами, оценить его, использовать его уроки для дальнейших решений и развития».

Победителями среди музеев стали Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины с выставочным проектом «Возрожденные шедевры из музейной сокровищницы Украины» (1-е место, 25 тыс. грн.), Национальный музей истории Украины с международным выставочным проектом «Украина – Швеция: на перекрестках истории (ХVII-XVIII вв.)» (2-е место, 15 тыс. грн..), Днепропетровский исторический музей имени Дмитрия Яворницкого со Вторым всеукраинским музейным фестивалем «Музеи в современном полиэтническом мире» (3-е место, 10 тыс. грн.)

Кроме Фонда Р.АХМЕТОВА «Развитие Украины», специальные отличия оргкомитета получили Национальный историко-культурный заповедник «Гетманская столица» (г. Батурин), Международный выставочный проект «Украинская православная икона России, Украины, Беларуси», Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Проект «200 лет алюминию», Николаевский областной краеведческий музей, Международный проект «МАТРА / Музеи Украины».

Фонд «Развитие Украины» работает в направлении сохранения культурного наследия, реставрируя Дом митрополита Национального заповедника «София Киевская» и Национальный музей архитектуры и быта в Пирогово. Общий бюджет обоих проектов за прошлый год составил 23 млн. грн.

Олеся ОСТРОВСКАЯ - руководитель направления «Культурное наследие» Фонда Р.АХМЕТОВА - отметила: «Мы работаем над восстановлением и развитием жемчужин украинской архитектуры. И мы очень горды, что благодаря Фонду всего за несколько лет удалось полностью реставрировать выдающийся памятник украинского барокко – Дом митрополита в Софии Киевской. И не только реставрировать, но и положить здесь начало блестящей выставочной программе. Первой ласточкой стала выставка скульптуры из коллекции Людовика XIV, которую представил в Киеве парижский Лувр. Другой наш проект, который требует длительной и кропотливой работы, - восстановление Национального музея народной архитектуры и быта в с. Пирогово. Надеемся завершить его на протяжении ближайших двух лет. И мы чрезвычайно благодарны жюри «Музейного события года» за такую высокую оценку – это для нас огромная честь».