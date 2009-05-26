Нардеп от фракции НУ-НС Юрий Кармазин считает, что в Украине свободы слова больше, чем в России и США вместе взятых. Но в то же время оказалось, что он вообще не знает о существовании запрета правительства государственным структурам исполнительной власти предоставлять любую экономическую информацию кому-либо, кроме Государственного комитета статистики. Неосведомленность нардепа выяснилась во время прямого эфира программы “Шустер live” на ТРК Украина.

“Во-первых, свобода слова в Украине есть. Во-вторых, это действительно то завоевание, которое случилось после прихода к власти Виктора Андреевича Ющенко. В-третьих, то, что кто-то из правительства запретил кому-то получать какую-то информацию или давать, – это нарушение Конституции... Если такое есть...” – засомневался нардеп и добавил: “Я, например, такого еще не знаю”.

К этому Кармазин заметил, что такой запрет является безусловным нарушением сразу нескольких законов Украины. “Нескольких законов буквально, которые касаются деятельности и освещения программ. Потому я думаю, что это несерьезно”, - сделал вывод нардеп.

Также Кармазин прибавил: “я утверждаю, что у нас свободы слова больше, чем в России и в Соединенных Штатах Америки, вместе взятых. У нас лучшая свобода слова”.