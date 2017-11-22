Говорили больше часа: Белый дом раскрыл подробности телефонных переговоров Путина и Трампа

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили пути обеспечения устойчивого мира в Украине.

Об этом сообщает Белый дом по итогам телефонного разговора лидеров США и РФ.

Руководители двух государств говорили больше часа.

"Президент Трамп и президент Путин обсудили каким образом обеспечить устойчивый мир в Украине и необходимости продолжения международного давления на Северную Корею, чтобы остановить ии программы по ядерному оружию и ракетам", - говорится в сообщении.

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Они подтвердили свою поддержку совместного заявления, сделанного 11 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества по ситуации в Сирии.

"Оба президента также отметили важность выполнения резолюции Совета безопасности ООН 2254 и поддержки возглавляемого ООН Женевского процесса по мирному урегулированию сирийской гражданской войны, прекращения гуманитарного кризиса, создания возможности перемещенным сирийцам вернуться домой и обеспечения стабильности в объединенной Сирии, свободной от злонамеренного международного вмешательства и от приютов для террористов ", - заявили в Белом доме.

Кроме того, Трамп и Путин подтвердили важность совместной борьбы против терроризма в регионе среднего Востока и Центральной Азии, а также согласились изучить пути для дальнейшего взаимодействия в борьбе против "Исламского государства", аль-Каиды, Талибана и других террористических организаций.

Как сообщал УНИАН, в Кремле заявили, что Путин во время телефонного разговора с Трампом заявил об «отсутствии альтернативы» Минским соглашениям.