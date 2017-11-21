В Кремле рассказали, о чем говорили Трамп и Путин во время телефонного разговора

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил об «отсутствии альтернативы» Минским соглашениям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.

«При рассмотрении кризисной ситуации на юго-востоке Украины Президент России обратил внимание на отсутствие реальной альтернативы безусловному выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года», - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что обсуждена актуальная сирийская проблематика с учетом завершающейся военной операции по уничтожению террористов в Сирии.

В частности, Путин подчеркнул готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в этой стране – на основе резолюции Совета безопасности ООН 2254, в русле договоренностей, достигнутых в астанинском формате, и положений Совместного заявления, одобренного президентами России и США 11 ноября на саммите форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» во Вьетнаме. Констатировано, в частности, что это заявление вызвало положительную реакцию в Ближневосточном регионе.

Также Путин проинформировал Трампа об основных итогах состоявшейся 20 ноября встречи с президентом Сирии Башаром Асадом, на которой сирийский лидер подтвердил приверженность политическому процессу, проведению конституционной реформы и президентских и парламентских выборов.

«В более широком контексте Президент России вновь высказался в пользу налаживания совместной с США работы на антитеррористическом направлении, отметив практическую важность координации усилий между спецслужбами обеих стран. Этот тезис был поддержан Президентом США», - говорится в сообщении.

Также Путин и Трамп обменялись мнениями о положении дел на Корейском полуострове, подчеркнув целесообразность поиска решения проблемы на путях переговоров, дипломатическими средствами.

Кроме того, они затронули обстановку в Афганистане, которая вызывает обеспокоенность в связи с ростом террористической и наркотической угроз.

«С обеих сторон выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер», - заявили в Кремле.