Третьяков считает, что коалиции не хватает плана на пятилетку, как в СССР

Народный депутат Украины, первый заместитель лидера фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ заявляет, что коалиция демократических сил была, есть и будет. Об этом он сказал в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«У нас с вами есть коалиция на сегодняшний день. Кто говорит, что плохая, кто – хорошая. Я считаю, что она на самом деле, конечно, несовершенная, потому что мы видим при каждом голосовании, что голосов не хватает», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

По его мнению, должно состояться собрание коалиции, на котором нужно выяснить все проблемные вопросы. Обращаясь к народному депутату от БЮТ Андрею ШЕВЧЕНКО, А.ТРЕТЬЯКОВ сказал: «Но почему мы с вами не можем инициировать, чтобы наконец-то собрание коалиции прошло, и почему оно не проходит? Почему не соберется энное количество депутатов, которых в принципе должно быть 226, и не выяснит все наши внутренние проблемы, внутренние вопросы? Вот это меня больше всего пугает. Мы должны наладить план действий краткосрочный – на полгода, - долгосрочный – на ближайшую пятилетку. Пятилетка, которая была при Советском Союзе, я считаю, что это не самая плохая вещь».

А.ТРЕТЬЯКОВ считает, что коалиция должна работать системно. «Если возникают какие-то проблемы у правительства, или правительство хочет внести какие-то законопроекты, то в первую очередь это нужно обсуждать на коалиционном совете и после этого подавать в зал. А не так, что мы узнаем о некоторых действиях наших партнеров из Интернета», - сказал он.

В то же время он отметил, это «ни в коем случае не ставит под удар коалицию». «Она была, есть и будет. И никаких выходов и спекуляций на эту тему я бы не хотел, чтобы мы повторяли. Еще не хватало, чтобы в такое тяжелое экономическое время мы вышли из коалиции, и единственный, на мой взгляд, оплот системной ситуации в Украине тоже подорвали», - отметил А.ТРЕТЬЯКОВ.