Криль подозревает, что Литвин что-то знает про союз БЮТ с ПР

Партия “Единый центр” спокойно относится к возможному объединению в парламенте Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал лидер "Единого центра", народный депутат Игорь КРИЛЬ, комментируя заявление председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА по поводу того, что такая коалиция сегодня нужна государству.

И.КРИЛЬ подтвердил, что разговоры, которые сейчас ведутся об объединении БЮТ и Партии регионов, “более обстоятельные, чем их можно было воспринимать в сентябре прошлого года”.

Он допустил, что и В.ЛИТВИН высказался об этом не случайно: “Он что-то знает, и то, что он знает, ему интересно, потому он и побуждает к этому процессу (объединение в парламенте БЮТ и Партии регионов - УНИАН)”.

Вместе с тем, И.КРИЛЬ считает, что однозначно оценивать возможную коалицию двух крупнейших фракций как исключительно позитивную или исключительно негативную для государства не стоит. По его мнению, это нужно делать более взвешенно и оценивать со всех сторон, учитывая, для чего это делается и куда приведет страну.

По мнению лидера "Единого центра", адекватно оценить такой шаг БЮТ и Партии регионов можно будет позже, когда они объединятся и начнут работать вместе. “Жизнь есть жизнь. Посмотрим”, - сказал он.

“Я не знаю, что будет, не могу отвечать так, как отвечал ЛИТВИН. Может, он больше знает, но я спокойно отношусь ко всему, что будет. Нет ничего самого худшего, нет ничего самого лучшего. Есть процесс”, - сказал И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, В.ЛИТВИН в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 25 мая вечером заявил, что готов выступить гарантом в переговорах и договоренностях между Партией регионов и БЮТ.

По его мнению, «Партию регионов и БЮТ нужно заставить объединить усилия и вместе работать на страну».