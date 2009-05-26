Тимошенко на солдатской кухне варит политический капитал?

Министерство обороны Украины в судебном порядке будет защищать деловую репутацию, которая была подвергнута сомнению обвинениями Главного контрольно-ревизионного управления в имеющихся коррупционных действиях и злоупотреблениях в системе организации питания военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента государственных закупок и ресурсного обеспечения Минобороны Василий БАРТКИВ на совещании по вопросам организации и обеспечения питания военнослужащих, которое проходит сегодня в военном ведомстве под председательством министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА.

По словам В.БАРТКИВА, заключение и обвинения ГлавКРУ относительно злоупотреблений в системе организации питания военнослужащих ВСУ являются безосновательными и некомпетентными.

«Таким образом, ГлавКРУ безосновательно выдвигает обвинения Минобороны относительно увеличения расходов на питание. Думаю, что лучший путь – обратиться в суд, где защитить честь и деловую репутацию», - сказал директор профильного департамента Минобороны.

По его мнению, на первом месте в этой масштабной информационной кампании не защита интересов солдата.

«Скорее, это демонстрация, как на солдатской кухне можно наварить политический капитал», - сказал В.БАРТКИВ, отметив, что эта информационная атака дискредитирует военное ведомство, саму "новую систему организации питания, которая хоть немного приближает украинскую армию к европейским стандартам, создает для военнослужащих более комфортные условия службы и дает им возможность заниматься военным делом, а не тренироваться чистить картофель".