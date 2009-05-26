Почему парламент провалил программу приватизации?

Отказ Верховной Рады Украины принять Государственную программу приватизации на 2008-2012 годы, с одной стороны, имеет политическую подоплеку.

Такое мнение высказала УНИАН аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Однако, с другой стороны, считает она, сейчас не самое подходящее время для продажи государственной собственности. «На фоне сильного падения фондового рынка и, соответственно, курсовой стоимости акций украинских компаний, текущий год не самое подходящее время для проведения приватизации госсобственности», - полагает Е.ЕВДОЧЕНКО.

По мнению аналитика, государство от продажи данных объектов получит мизерные суммы. «Что же касается инвесторов, то они получили бы шанс приобрести интересные объекты по очень низким ценам, а таких желающих, как известно, очень много», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 19 мая т.г. отказалась принять Государственную программу приватизации на 2008-2012 годы.

Основными приоритетами проведения приватизации в 2008-2012 годах определялись оптимизация структуры государственной собственности в производственной сфере; привлечение к приватизации покупателей, имеющих долгосрочные интересы в развитии предприятий; повышение доверия покупателей к процессу приватизации и тому подобное.

В процесс приватизации в 2008-2012 годах предусматривалось включить, в первую очередь, те объекты, дальнейшее пребывание которых в государственной собственности является неэффективным и требует значительных дополнительных государственных расходов на содержание, на развитие производства, а именно: убыточные предприятия с целью проведения финансового оздоровления; мелкие пакеты акций, которые не обеспечивают осуществления государством решающего влияния на деятельность таких обществ; объекты незавершенного строительства, которые не могут быть достроены за счет государственных средств; отдельно определенные объекты, которые находятся на балансах предприятий и дальнейшее пребывание которых в государственной собственности нецелесообразно.

Проектом программы предлагалось ввести планирование процесса приватизации, упорядочить процесс формирования прогнозируемых заданий и определения объектов, приватизацию которых планируется начать.