Нардепы решились пройти по франкфуртскому следу Луценко

Представители Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования инцидента, произошедшего в Германии при участии министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, планируют до июня посетить Германию.

Об этом сообщил член фракции БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ в эфире программы «По сути» на телеканале «Первый общественный».

«Первые организационные собрания уже были и на них принято решение о необходимости на месте объективного исследовать все факты и до июня выехать непосредственно в Германию и там пообщаться как с немецкой стороной, так и с представителями посольства, консулом который был свидетелем этого инцидента», - отметил депутат.

По мнению А.ПАВЛОВСКОГО, признанной с юридической точки зрения является следственная комиссия, которую возглавляет Роман ЗАБЗАЛЮК. «Поскольку Нестор ШУФРИЧ одновременно входит в состав другой следственной комиссии, что запрещено и законом о следственных комиссиях, и регламентом. Вышла такая коллизия потому, члены Партии регионов согласились работать в комиссии Р.ЗАБЗАЛЮКА. Соответствующие заявления они уже написали», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в ВР были созданы две ВСК по расследованию обстоятельств инцидента с Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку депутаты так и не пришли к согласию относительно единого кандидата, который бы возглавлял данную комиссию. Первую ВСК возглавил член фракции БЮТ Р.ЗАБЗАЛЮК, а вторую - Н.ШУФРИЧ.