Необходимости в дискуссии о создании антикоррупционных судов нет, их просто нужно реализовать - посол ЕС

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли отметил необходимость создания в Украине антикоррупционных судов, поскольку уже нет необходимости в дальнейшем ведении дебатов по этому вопросу.

Об этом дипломат заявил на мероприятии Европейской Бизнес Ассоциации, говорится в сообщении представительства Евросоюза в Украине в микроблоге Twitter.

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"Нет необходимости в дальнейших обсуждениях или дебатах относительно антикоррупционных судов. Сейчас их просто необходимо ввести с учетом рекомендации Венецианской комиссии", - подчеркнул Мингарелли.

"Если вы не усилите борьбу против коррупции, не будет роста экономики, объемов инвестиций, новых рабочих мест для украинцев. Украине было бы неоправданно застрять на уровне роста в 2,5% (ВВП - УНИАН). Дайте антикоррупционным организациям возможность делать свою работу!" - добавил посол.

"Украина, со всеми ее ресурсами, - талантами, размером, населением, - требует лишь верховенства права. Если бы на то была политическая воля, Украина могла бы быть успешнее соседних стран", - подчеркнул Мингарелли.