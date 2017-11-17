В Крыму в 35 раз уменьшилось количество молодежи, которая учится на украинском языке – дипломат

В оккупированном Россией Крыму в 35 раз уменьшилось количество молодых людей, обучающихся на украинском языке.

Как сообщает Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, об этом накануне на 1164-м заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил глава представительства Игорь Прокопчук.

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"Российская оккупационная власть в Крыму продолжает искоренять все проявления украинской идентичности, образования и культуры на полуострове. В частности, между 2013-м и 2017-м годами количество молодых людей, обучающихся на украинском языке, резко сократилась - с почти 13 тысяч до 370 (сокращение в 35 раз), количество украинских школ уменьшилось с семи до одной, а классов с 875 - до 28. Украинский как язык обучения была удален из образования в высших учебных заведениях", - отметил Прокопчук.

Дипломат добавил, что эти ограничения противоречат решению Международного суда ООН, согласно которому РФ должна "обеспечить доступность образования на украинском языке".

"Это тревожное и дальнейшее ухудшение ситуации требует адекватной реакции и постоянного активного привлечения Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств с целью поиска путей соблюдения прав крымских татар, украинской и других этнических групп в оккупированном Крыму. Мы призываем Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ использовать все средства, имеющиеся в их распоряжении, и внимательно отслеживать ситуацию, и в частности по выполнению рекомендаций, содержащихся в отчете миссии (БДИПЧ/ОБСЕ) по оценке состояния дел с соблюдением прав человека в Крыму (6-18 июля 2015 года)", - отметил Прокопчук.

Как известно, в отчете по оценке состояния дел с соблюдением прав человека в Крыму (6-18 июля 2015 года) говорилось, что "крымские татары и украинцы, которые открыто поддерживают территориальную целостность Украины и не поддерживают де-факто органы власти, находятся в особо уязвимом положении".

Также отмечалось, что "символические элементы украинской идентичности и проявления культурной и религиозной самобытности ограничиваются и подавляются с помощью административных и правоохранительных мер".