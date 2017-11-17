Подавляющее большинство крымчан не были в России после аннексии – опрос

Население аннексированного Россией Крыма после 2014 года фактически оказалось отрезанным от остальной Украины в вопросе путешествий в другие регионы Украины и доступа к украинским СМИ.

Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса жителей Крыма, проведенного весной немецким Центром восточноевропейских и международных исследований (Zentrum für Osteuropa - und internationale Studien, ZOiS) и обнародованного в четверг, 16 ноября, передает DW.com.

По данным ZOiS, 12 процентов крымчан сообщили, что ездили в другие регионы Украины в течение последних почти трех лет, а 93 процента сказали, что путешествия в Украину стало осуществлять сложнее. Именно изолированность Крыма от материковой Украины стала для авторов исследования самой большой неожиданностью. "Меня удивил тот факт, как много крымчан отметили, что больше не имеют контакта с остальной Украиной. Мы знаем, что между Крымом и другими частями Украины трудно путешествовать. Но мы не подозревали, сколько крымчан вообще прекратили контакт с родственниками в других регионах Украины", - отметила в интервью Deutsche Welle директор Центра восточноевропейских и международных исследований Гвендолин Зассе.

Почти 90 процентов опрошенных предпочли бы свободно пересекать границу между Крымом и Херсонской областью в обоих направлениях. При этом подавляющее большинство опрошенных - 78 процентов - также не посещали регионы России с момента аннексии. Посещали Россию 22 процента опрошенных, а другие страны - только три процента.

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Со времени аннексии Крыма Россией в 2014 году более 40 процентов жителей полуострова продолжают поддерживать контакты со своими родственниками в Украине на том же самом уровне, что и до аннексии. Более 44 процента опрошенных признались, что контактируют со своими родственниками в других регионах Украины немного реже, чем до аннексии, а 7,6 процента ответили, что делают это чаще. Только 7,3 процента ответили, что не имеют родственников в Украине.

67,8 процента жителей аннексированного Россией Крыма назвали себя этническими русскими, почти 12 процентов - этническими крымскими татарами, 7,5 процента - этническими украинцами.

Украинский язык родной для себя назвали 2,7 процента опрошенных, русский - почти 80 процентов, а крымскотатарский - 8,7 процента. Только на украинском дома разговаривает один процент опрошенных, только на русском - 83,7 процента. Еще 4,2 процента признались, что иногда дома разговаривают на украинском.

Как сообщили социологи, 0,7 процента крымчан получают информацию о событиях из украинских СМИ, из российских медиа - 75,7 процента.

56 процентов опрошенных сказали, что не были удивлены действиями РФ, которая аннексировала полуостров. Лишь 7,9 процента ответили, что не принимали участие в референдуме о присоединении к России в марте 2014 года. Почти 79 процентов опрошенных отметили, что проголосовали бы так же, как и тогда, 2,4 процента - проголосовали бы иначе.

На вопрос "где вы чувствуете себя дома?", 62,7 процента ответили, что в "месте, где я живу". Между тем свыше 27 процентов назвали своим домом "Крым" и почти шесть процентов - "Россию". Украину в этом контексте назвали 0,9 процента опрошенных.

В рамках социологического исследования ZOiS весной этого года опрошены две тысячи жителей Крыма и Севастополя.