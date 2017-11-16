ГПУ открыла уголовное производство против Сытника - СМИ

Генпрокуратура начала уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за вероятного разглашения данных следствия. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники в ГПУ.

Как сообщили собеседники, Сытника могут уже в пятницу, 17 ноября вызвать на допрос.

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Правда самого директора НАБУ в Украине пока нет. По данным УП, Сытник находится в командировке в Португалии.

ГПУ возбудила уголовное производство на основании опубликованной в интернете аудио-записи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел.

В среду на заседании антикоррупционного комитета Совета депутат Антон Геращенко призвал ГПУ открыть дело и проверить эту запись.

По данным издания Insider, уголовное производство открыто на основании заявления народного депутата от "Народного фронта", члена парламентского комитета по вопросам европейской интеграции, волонтера АТО Елены Масориной. В парламент она была избрана по общегосударственному многомандатному округу, №52 в списке. До работы в Верховной Раде она была заместителем председателя правления благотворительного фонда помощи армии "Волонтерская сотня "Украина-Мир".

Сытнику инкриминируют статью 328 (разглашение данных, составляющих государственную тайну), наказание за которую, в зависимости от тяжести причиненных последствий, предусматривает лишение свободы на срок 2-5 или 5-8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.