Социолог оценила возможность реванша "регионалов" на выборах

Известный украинский социолог и директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина прокомментировала возможность реванша бывших "регионалов" на следующих выборах в Верховную Раду.

Она напомнила, что "Партия регионов" на выборах 2012 года получила 30% поддержки, а после Майдана и бегства Януковича рейтинг "ПР" рухнул, передает "Главред".

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Тогда, по словам Бекешкиной, сторонники "Партии регионов" в своем большинстве просто не пошли на выборы в 2014 году, а часть из них проголосовала за "Оппозиционный блок", который стал преемником ПР.

"Сейчас в эту партию возвращаются бывшие сторонники, рейтинг растет, но ему еще далеко до прежних результатов. Согласно последним опросам среди всего населения, рейтинг "Оппозиционного блока" составляет 6,6%. Даже если посчитать с теми, кто определился с выбором, это будет 12%, а это далеко не те результаты, которые были когда-то. Поэтому реванша не будет. "Оппозиционный блок" будет лишь одной из партий, которая пройдет на выборах", − заявила социолог.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что палаточный городок перед Верховной Радой профинансировал бывший народный депутат от "Партии регионов" Владимир Олейник.