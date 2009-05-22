УНП просит Россию отдать документы о гибели Петлюры

В Киеве прошел митинг в честь 130-й годовщины со дня рождения главы Украинской Народной Республики Симона Петлюры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, участники митинга приняли обращение к Чрезвычайному и Полномочному Послу России в Украине Виктору ЧЕРНОМЫРДИНУ по поводу передачи Украине из архивов бывшего КГБ СССР дела об убийстве С.Петлюры.

Авторы обращения отмечают, что в «1906 году, в России, Петлюра редактировал газету «Вільна Україна» и русскоязычный журнал «Украинская жизнь», которые стали примечательным событием в литературно-политической жизни. Например, в журнале Петлюры печатались Михаил Грушевский, Дмитрий Донцов и Максим Горький, другие выдающиеся политические и литературные деятели, которые излагали свои политические концепции относительно реформирования бывшей Российской империи». «Петлюра был одним из идеологов либерализации национальной политики в России, неоднократно выражая надежду об изменении отношения российской власти к «украинскому вопросу». Он активно противодействовал распространению большевизма в Украине, - политического режима, который осужден демократической властью России 1991 года», - отмечается в обращении.

По убеждению представителей УНП, «шаг России навстречу Украине по выдаче дела об убийстве Петлюры, который 25 мая 1926 года погиб от руки агента НКВД С.-Ш.Шварцбарда, будет свидетельствовать о ее очищении от проявлений коммунизма и сталинизма».