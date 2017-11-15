Геращенко сложил полномочия советника Авакова - СМИ

Нардеп Антон Геращенко ("Народный фронт") сложил с себя полномочия советника главы МВД. Об этом он объявил на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады, передает "Страна".

Читайте такжеУ Авакова назвали основные версии убийства Окуевой

О кадровых решениях Геращенко заявил в ответ на замечание нардепа Сергея Лещенко (БПП), который подметил, что Геращенко является советником министра внутренних дел. А значит в том, что он комментирует деятельность НАБУ, которое ведет дело о рюкзаках сына Авакова, наблюдается конфликт интересов.

В то же время, он не ответил на вопрос Сергея Лещенко, остается ли он членом коллегии МВД или больше никак это ведомство не представляет.

Напомним, что недавно в полиции назвали посты Геращенко о новых уликах в деле Окуевой вбросами и начали расследование.