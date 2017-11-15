"Сердце у меня болит": Ляшко извинился за кнопкодавство (видео)

"Очень плохой поступок, очень плохой... Мне стыдно и сердце у меня болит... Все, извинился и больше такого не будет", - @OVLiashko о своем кнопкодавство в @verkhovna_rada - https://t.co/i8DhwN59mtpic.twitter.com/B2ICucIYqv — ЧЕСТНО (@chesno_movement) November 15, 2017

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, которого на прошлой неделе поймали на кнопкодавстве, извинился за свой поступок.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщает движение "Честно".

"Очень плохой поступок, очень плохой... Мне стыдно и сердце у меня болит... Все, извинился и больше такого не будет", - заявил радикал журналистам.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко поймали на кнопкодавстве во время голосования за законопроект №6538.