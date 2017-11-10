Ляшко в Раде поймали на кнопкодавстве (видео)

Лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко поймали на кнопкодавстве во время голосования за законопроект №6538.

Об этом сообщает ГО «Честно» в Twitter.

На видео можно заметить, как нардеп дважды проголосовал.

Вчера под мостом в Раде поймали Ляшко с хвостом на кнопкодавстве

Скотиняка! pic.twitter.com/72saBB3ZOJ — ЧЕСТНО (@chesno_movement) November 10, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроед заявила, что во время одного из голосований на заседании Верховной Рады она проголосовала с чужого места, что не запрещено регламентом. Об этом Сыроед написала на своей странице в Facebook, комментируя распространенное в СМИ фото, на котором она якобы голосует за другого народного депутата.

По ее словам, электронная система голосования Верховной Рады позволяет каждому депутату голосовать с любого места пленарного зала, где была зарегистрирована карточка депутата. "Результаты голосования депутата можно увидеть на сайте Верховной Рады. Убедиться в том, что одновременного голосования из президиума не было, можно посмотрев результаты голосования. Также можно проверить голосовала карточка депутата с места которого была нажата кнопка", - добавила Сыроед.