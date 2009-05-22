Назарбаев поздравил Тимошенко с победой Шахтера

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Астане провела встречу с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата КМУ, во время встречи Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Украина и Казахстан имеют грандиозные возможности для сотрудничества и поблагодарила Н.НАЗАРБАЕВА за то, что он в течение многих лет прилагал максимум усилий для развития отношений между обеими странами.

Премьер-министр Украины заявила, что Украина и Казахстан имеют большие возможности для сотрудничества в области производства аграрной техники и в авиастроительстве. Она также заявила, что Украина может принять участие в проекте по созданию единого центра обогащения ураном, реализация которого сейчас обсуждается на уровне руководства Российской Федерации и Казахстана. При этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что Украина активно развивает направление по добыче урана.

В свою очередь Президент Казахстана Н.НАЗАРБАЕВ подчеркнул, что лично для него отношения Украины и Казахстана "являются большим приоритетом": "Я сожалею, что тот большой потенциал, который есть у двух стран не используется, а достигнутые между Украиной и Казахстаном договоренности не выполняются до конца".

Кроме того, во время встречи с Ю.ТИМОШЕНКО Н.НАЗАРБАЕВ поздравил премьер-министра Украины с победой украинского футбольного клуба "Шахтер" в Кубке УЕФА.