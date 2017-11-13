Умеров заявляет, что ему не известно, существует ли запрет оккупационных властей на посещение Крыма

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявляет, что ему не известно, существует ли запрет оккупационных властей Российской Федерации на посещение Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

Один из лидеров крымскотатарского народа рассказал об обстоятельствах, как его отправили из Крыма в Турцию.

«Я ж находился под подпиской о невыезде, находился дома, а в последние дни на стационарном лечении в больнице. И меня обманом вытащили из палаты, и привезли в Симферополь вместо офиса Федеральной службы исполнения наказаний, где якобы я должен был ознакомится с указом президента (Российской Федерации - УНИАН) о помиловании, меня привезли в аэропорт и через Анапу отправили в Анкару», - отметил Умеров.

«На счет того, чтобы вернуться, мне никто не ставил условий. Я еще раз говорю, никто со мной ни разу на эту тему не разговаривал, поэтому я не знаю, есть ли запрет на въезд в Крым, и узнать это скорей всего придется методом «тыка», т.е. я поеду, а там видно будет. Я хочу на самом деле жить в Крыму», - сообщил он.

Также Умеров считает, что опасность при возвращении в Крым «в любом случае присутствует».

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«Может быть новый арест, может быть новое уголовное дело, а может быть еще и то уголовное дело (предыдущее - УНИАН) не закрыто», - добавил Умеров.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября так называемый «верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам заключения в колонии. Оккупационные власти обвинили его в организации массовых беспорядков на территории Крыма.

А 27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также ему на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября Чийгоза и Умерова, ранее осужденных в оккупированном Крыму, Россия выдала турецкой стороне.

27 октября их доставили в Украину.