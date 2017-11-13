Геращенко призвала лидеров оппозиционных фракций освободить проезжую часть под Радой от палаток митингующих
Геращенко заверила, что никто никаких силовых мер не будет проявлять к мирным протестующим.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко обратилась к лидерам оппозиционных фракций освободить проезжую часть улицы Грушевского возле парламента от палаток митингующих.
Об этом она заявила во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
«Мы уважаем право на мирный протест, но также обращаемся с просьбой, чтобы была освобождена проезжая часть», - сказала Геращенко.
При этом она заверила, что «никто никаких силовых мер не будет проявлять к мирным протестующим».
«Но давайте уважать и право парламента на нормальную работу и право киевлян на нормальную жизнь», - добавила первый вице-спикер.
Она также сообщила, что обратилась к правоохранительным органам по поводу случаев досмотра вещей какими-то неизвестными людьми, представлявшимися участниками акции протеста.
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По ее словам, такие действия неуполномоченных людей - это нарушение законодательства и унижение граждан.
Как сообщал УНИАН, с 17 октября возле здания Верховной Рады проходит акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента.
Активисты установили палаточный городок, в частности, и на проезжей части ул. Грушевского. После этого несколько раз возникали столкновения между полицейскими и митингующими.
31 октября глава МВД Арсен Аваков приказал снять усиленную охрану с периметра палаточного лагеря возле Верховной Рады.