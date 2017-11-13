Порошенко скоро подпишет закон о судебной реформе – представитель президента в ВР

В ближайшее время президент Украины Петр Порошенко подпишет закон о проведении судебной реформы - «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» (№ 6232).

Об этом представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко сказала на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«В ближайшее время будет подписан закон об изменениях в кодексы как часть судебной реформы», - отметила она.

Также Луценко передала депутатам просьбу президента поддержать внесение изменений в Таможенный и Бюджетный кодексы (законопроекты № 6233 и № 5425).

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Как сообщал УНИАН, 3 октября Верховная Рада приняла президентский законопроект о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты (№ 6232).

В тот же день перед голосованием за проект закона в целом депутаты пакетом приняли десятки не поддержанных ранее поправок без обсуждения.

Среди других при принятии закона была учтена поправка депутата от Радикальной партии Андрея Лозового об ограничении сроков досудебного расследования.

Начальник Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявлял, что поправка в Уголовный процессуальный кодекс, представленная Лозовым, приведет к закрытию уголовных производств против высокопоставленных лиц и убийц.

Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос призвал председателя ВР Андрея Парубия не подписывать этот закон, поскольку, по его словам, внесенные в УПК изменения «разрушат следствие» и ограничат права граждан.

В Национальном антикоррупционном бюро также призвали Порошенко ветировать принятые изменения в УПК, которые, по мнению НАБУ, парализуют работу органов досудебного расследования.

31 октября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий передал закон на подпись Порошенко.