Парубий передал на подпись Порошенко закон о судебной реформе

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий передал на подпись президенту Петру Порошенко закон о проведении судебной реформы «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и иные законодательные акты» (№6232).

Читайте такжеНАБУ призывает Порошенко ветировать изменения в УПКОб этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 3 октября парламент принял президентский законопроект о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и иные законодательные акты (№6232).

В тот же день перед голосованием за проект закона в целом депутаты пакетом приняли десятки неподдержанных ранее поправок без обсуждения.

Среди прочих при принятии закона была учтена поправка депутата от Радикальной партии Андрея Лозового об ограничении сроков досудебного расследования.

Начальник Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявлял, что поправка в Уголовный процессуальный кодекс, представленная Лозовым, приведет к закрытию уголовных производств против высоких должностных лиц и убийц.

Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос призвал Парубия не подписывать этот закон, поскольку, по его словам, внесенные изменения в УПК «разрушат следствие» и ограничат права граждан.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины также призвали президента ветировать принятые изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые, по мнению бюро, парализуют работу органов досудебного расследования.