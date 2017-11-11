Украина настаивает, чтобы вопрос введения миротворцев на Донбасс был рассмотрен до конца года - Геращенко

Украина настаивает, чтобы вопрос введения миротворцев на Донбасс был рассмотрен до конца года.

Об этом член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сказала вечером 10 ноября в эфире «5 канала».

"Украина настаивает на том, чтобы к концу года все-таки, мы ожидаем этого, был рассмотрен вопрос введения миротворцев на Донбассе. Мы считаем, что в ситуации, когда миссия ОБСЕ выполняет важную мониторинговую функцию, но ее усилий недостаточно для того, чтобы принести мир на Донбасс, тема миротворцев приобретает все большую актуальность, и мир должен это услышать. И мы здесь ожидаем более активной позиции наших партнеров и наших гарантов по Будапештскому меморандуму", - отметила Геращенко.

Читайте такжеРазмещение миротворцев ООН на Донбассе: Волкер назвал условия введения миссии

Справка УНИАН. 20 сентября президент Украины Петр Порошенко обратился в Совет безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе. Во время выступления на общих прениях 72-й сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

В свою очередь в РФ заявляют, что полноценная миротворческая операция на оккупированном Донбассе неприемлема с точки зрения Минских соглашений, и настаивают, что миротворцы ООН должны базироваться только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В начале ноября спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что США посоветовали Украине не подавать собственный проект резолюции ООН по размещению миротворцев на временно оккупированных территориях Донбасса.

10 ноября глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Украина, США и Германия имеют фактически готовый проект резолюции ООН по миротворческой миссии на Донбассе.