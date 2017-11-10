Депутаты просят НАБУ расследовать факты фальсификации дел против Сергея Рыбалки

Группа народных депутатов подготовила коллективное обращение к директору Национального антикоррупционного бюро Артёму Сытнику с требованием расследовать факты фальсификации сотрудниками Генеральной прокуратуры дел против члена фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергея Рыбалки. Об этом в ходе брифинга в Верховной Раде сообщил народный депутат отфракции «Народный фронт» Тарас Кремень.

«Вчера мы по материалам, которые были опубликованы в СМИ, написали коллективное депутатское обращение от четверых народных депутатов, направили его Директору НАБУ Артёму Сытнику и на следующей неделе планируем лично посетить НАБУ с требованием расследовать возможные фальсификации дел против народных депутатов», - сообщил в ходе брифинга Кремень.

Нардеп отметил, что Сергей Рыбалка должен использовать все возможности для того, что защититьсвоё имя, в том числе и в судебном порядке.

В свою очередь, народный депутат от «Народного фронта» Вадим Подберезняк добавил, что в последние время широко распространилась практика использования правоохранительных органов с целью дискредитации отдельных политиков, рейдерских захватов и других преступлений.

По его словам, действия руководителя департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимира Гуцуляка в отношении нардепа Рыбалки являются одним из ярких примеров такого злоупотребления полномочиями правоохранительных органов.

«Нашого коллегу широко дискредитируют и все эти нападки на Сергея Рыбалку сфальсифицированы и используются в преступных намерениях отдельными гражданами», - заявил Подберезняк.

По словам нардепа, в его распоряжении есть факты, которые доказывают, что Гуцуляк отдавал незаконные указания относительно фальсификации дел против Рыбалки.

Напомним, ранее бывший заместитель начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус рассказал о схемах фальсификации уголовных дел в ГПУ на примере преследований народного депутата Сергея Рыбалки. В интервью журналисту Washington Times Тодду Вуду он рассказал о том, что задачи департаменту для реанимации уже закрытых уголовных производств для организации масштабной незаконной слежки и других провокаций против депутата ставил экс-замминистра внутренних дел Владимир Евдокимов по поручению совладельца сети «АТБ» Геннадия Буткевича по согласованию с Генпрокурором Юрием Луценко.