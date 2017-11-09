У Лаврова отреагировали на идею о разрыве дипотношений Украины с Россией

В Министерстве иностранных дел РФ назвали «неадекватной идеей» инициативу некоторых депутатов Верховной Рады о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Отдельное место в параде неадекватных идей занимает извлеченная в очередной раз из арсенала инициатива о разрыве дипломатических отношений с Россией. Эта тема не новая, ее периодически реанимируют в Украине, и делают это именно тогда, когда нужно отвлечь внимание общественности от нарастающих проблем», - сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что украинские власти, озвучивая подобные инициативы, не просчитывают последствия таких шагов.

«При этом никто из киевских политиков не задумывается о последствиях такого шага, прежде всего, для миллионов граждан Украины, в том числе - работающих в России. Мы продолжаем следить за происходящим на Украине. Есть надежда, что здравый смысл все же возобладает, но надежда угасает», - сказала Захарова.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что предложит выписать в Заключительных положениях законопроекта о реинтеграции Донбасса положение, которое будет предусматривать разрыв дипломатических отношений с Россией.