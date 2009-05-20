Госмонополии будут согласовывать с КРУ крупные финансовые операции
16:09, 20 мая 2009Политика
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Решение Кабмина
Кабинет министров Украины обязал предприятия – государственные монополии согласовывать с Контрольно-ревизионным управлением (КРУ) проведение крупных финансовых операций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.
«Речь идет о монополистах и только об отдельных вопросах, связанных с закупкой товаров, … где возможны злоупотребления», – сказал А.ТУРЧИНОВ.
Он отметил, что такое решение принято именно для того, чтобы предотвратить злоупотребления в области финансовой деятельности предприятий.
«При больших финансовых операциях необходимо будет проводить согласование с КРУ», – сказал А.ТУРЧИНОВ.
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