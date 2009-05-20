ВР лишила Ющенко влияния на кадровые назначения в Фонде госимущества

Верховная Рада отстранила Президента от какого-либо влияния на кадровые назначения в Фонде государственного имущества. Сегодня был принят в целом законопроект «О внесении изменений в статью 7 Закона Украины «О приватизации государственного имущества». Изменения заключаются в исключении из закона абзаца следующего содержания: “Председатель Фонда государственного имущества Украины назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины при согласии Верховной Рады Украины”. Вместе с тем положение о том, что “Фонд государственного имущества Украины подчинен, подотчетен и подконтролен Верховной Раде” в законе остается.

В выводе Научно-экспертного управления к законопроекту объясняется, что право Президента подавать ВР представление на председателя ФГИУ противоречило п. 12 части 1 ст. 85 Конституции Украины, “согласно которому назначение и освобождение Председателя ФГУ Украины принадлежит к компетенции Верховной Рады Украины и происходит по предоставлению премьер-министра Украины”.

За принятие законопроекта высказались 234 депутата: 151 нардеп из фракции БЮТ, 38 голосов дала НУ-НС, 17 – блок Литвина. Также закон единогласно поддержали все 27 коммунистов. Партия Регионов дала один голос – Тараса Черновола.