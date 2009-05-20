Теперь Балога будет готовиться к досрочным парламентским выборам?

Эксперты прогнозируют, что после ухода с поста главы Секретариата Президента Виктор БАЛОГА вместе с «Единым Центром» будет готовиться к досрочным парламентским выборам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщил политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ. По его мнению, после увольнения В.БАЛОГА будет готовиться к активной публичной деятельности, в частности к избирательной кампании. Он отметил, что экс-глава СП на данный момент может опереться на три основных ресурса, это партия «Единый Центр», одним из лидеров которой он является, некоторые регионы Украины, где В.БАЛОГА располагает определенным ресурсом, а также он сам, как политический деятель. По словам эксперта, эти ресурсы не вечные, но в течение приблизительно одного года они будут работать. А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что В.БАЛОГА будет готовить свою партию «Единый Центр» к досрочным парламентским выборам. Эксперт добавил, что и сам политик, и его политический проект являются игроками второй политической лиги, которые, тем не менее, могут успешно сотрудничать с большими политическими проектами.