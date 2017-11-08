Обострение на Донбассе: Украина хочет мира, России он не нужен - МИД

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявляет, что России не нужен мир на Донбассе, из-за действий РФ и ее марионеток почти каждый день там гибнут люди.

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Об этом Беца написала в микроблоге в социальной сети Twitter. «Украина хочет мира, России он не нужен. Люди гибнут почти ежедневно от России и ее гибридных сил. 7 ноября - 17 атак, двое украинских военных убиты», - заявила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили перемирие в районе проведения антитеррористической операции, украинские военные 12 раз, используя пехотное вооружение, жестко подавляли активность противника.

В результате боевых действий погибли двое военных Вооруженных сил Украины, еще двое получили боевые травмы, один был ранен.