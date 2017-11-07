Российские власти пытались "купить" Меджлис после аннексии Крыма - Чийгоз

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, что после оккупации Крыма российские власти вели с ним переговоры в попытке «купить» благосклонность Меджлиса.

Читайте такжеУмеров и Чийгоз должны иметь право вернуться в Крым – Amnesty InternationalКак рассказал Чийгоз, освобожденный недавно из российского заключения, в эксклюзивном интервью радио Свобода, после оккупации Крыма Россией в 2014 году и до его ареста 2015 года к нему как к одному из главных должностных лиц Меджлиса приезжали представители администрации президента России, Федеральной службы безопасности России, руководители установленной Россией в Крыму власти.

По его словам, "предлагали деньги, должности".

«Настолько это банально было – может, потому, что кое-кто уже на это все купился. Как тогда все говорили: все продажные – дело лишь в цене. Я этого даже не обсуждал», – подчеркнул Чийгоз.

«С Меджлисом что случилось? Так, оказалось несколько негодяев-коллаборационистов», – добавил он.

Также Чийгоз отметил, что все равно "найдет возможность" вернуться в Крым.

Как сообщал УНИАН, Ахтем Чийгоз 25 октября был освобождениз российского заключения благодаря договоренности между президентами Турции и России, и доставлен в Турцию, откуда через несколько дней вернулся в Украину. СМИ сообщили, что, по имеющейся договоренности, президент России помиловал Чийгоза своим тайным неопубликованным указом, таким образом освободив его от уголовной ответственности, которую приписал крымскотатарскому деятелю подконтрольный Москве суд.

Чийгоза обвиняли в сепаратизме, проявленном в Симферополе 26 февраля 2014 года – до того, как Россия аннексировала Крым.

Вместе с Чийгозом освободили еще одного заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, которого тоже осудил подконтрольный Москве суд в Крыму.

Ахтем Чийгоз заявлял, что при освобождении ему не объявляли запретов в будущем вернуться в Крым, где живет его семья.

Российские власти запретили деятельностьМеджлиса крымскотатарскогонарода как «экстремистской организации», хотя Меджлис не является «организацией» – это орган национального самоуправления крымскотатарского народа.