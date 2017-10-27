Порошенко вручил Умерову и Чийгозу ордена "За заслуги"
17:52, 27 октября 2017Политика
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Они награждены за гражданское мужество и несокрушимость духа, проявленные в отстаивании государственности Украины, идеалов свободы и конституционных прав человека.
Reuters
Президент Петр Порошенко наградил заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза государственными наградами.
Читайте такжеПорошенко: Германия подтвердила готовность оказать медицинскую помощь УмеровуКак передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась в Администрации президента, соответствующие указы зачитал глава АП Игорь Райнин.
Так, за гражданское мужество и силу духа, проявленные в отстаивании государственности Украины, идеалов свободы и конституционных прав человека орденом "За заслуги II степени» награжден Умеров.
Чийгоз награжден орденом «За заслуги III степени».
Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз получили из рук Порошенко ордена "За мужество"
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