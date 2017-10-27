Порошенко вручил Умерову и Чийгозу ордена "За заслуги"

Они награждены за гражданское мужество и несокрушимость духа, проявленные в отстаивании государственности Украины, идеалов свободы и конституционных прав человека.

Президент Петр Порошенко наградил заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза государственными наградами. Читайте такжеПорошенко: Германия подтвердила готовность оказать медицинскую помощь УмеровуКак передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась в Администрации президента, соответствующие указы зачитал глава АП Игорь Райнин. Так, за гражданское мужество и силу духа, проявленные в отстаивании государственности Украины, идеалов свободы и конституционных прав человека орденом "За заслуги II степени» награжден Умеров. Чийгоз награжден орденом «За заслуги III степени».

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