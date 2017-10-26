"Обязательно попробую": Умеров намерен вернуться в Крым

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, который был незаконно осужден в оккупированном Крыму и выдан Турции, заявил о намерении через некоторое время попробовать вернуться на полуостров. Об этом он заявил сегодня на брифинге в Анкаре, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Мы еще до конца не знаем, что нас ждет впереди, если мы попытаемся пересечь контрольно-пропускной пункт между Херсонской областью и Крымом. По крайней мере, я не давал никаких обещаний и никаких гарантий, что я не буду делать эту попытку. Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым», - заявил он.

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«Никто не говорил, могу ли я возвращаться в Крым или не могу. Поэтому после некоторого пребывания в Киеве, как только у меня будет возможность, через неделю или две – в этот промежуток времени я обязательно вернусь в Крым», - уточнил Умеров.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября так называемый «Верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и затем они приедут в Украину.

Чубаров также отметил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.

Самолет с Умеровым и Чийгозом прибудет в Киев сегодня в 19.50. В аэропорту "Борисполь" в 20.00 состоится их прес-конференция.