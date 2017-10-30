Умеров планирует поехать в Крым после лечения в Германии

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявляет о намерении поехать в аннексированный Крым после поездки в Германию, где он должен пройти обследование с последующим лечением. Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook.

«Спасибо всем, кто поддержал меня в эти дни. Никак не могу и не хочу привыкнуть к мысли, что меня вывезли из Крыма. Я очень люблю и ценю свободу, но это должно быть и в Крыму тоже. Борьба продолжается. Обещаю скоро адаптироваться. В Крым поеду после поездки в Германию, связанной с приглашением на обследование и лечение», – написал Умеров.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в администрации канцлера Германии Ангелы Меркель сообщили о готовности принять Умерова на лечение.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что освобожденные заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз должны иметь право на возвращение в Крым и на свободу выражения взглядов.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Россией Крыму, передали Турции 25 октября.

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По неофициальной информации, договоренность о передаче Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза до президента Владимира Путина обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова до двух лет колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.